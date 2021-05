“Covid, continuo a veder morire persone non vaccinate”

CATANIA – “Sono morti che gridano vendetta, decessi atroci evitabili, basterebbe vaccinarsi e invece continuo ad assistere a situazioni gravissime nel mio reparto”. Sono le parole dell’infettivologo Carmelo Iacobello, che guida il reparto covid dell’ospedale Cannizzaro.

“Decessi che potrebbero essere evitati”

“Arrivano nei pronto soccorso con polmoniti gravissime, è inconcepibile, soprattutto per chi ha la possibilità di vaccinarsi”. Nella Sicilia fanalino di coda per le vaccinazioni, il paradosso si trasforma in tragedia, quasi ogni giorno, nei reparti covid. Al Cannizzaro arrivano 60enni e over 50 in gravi condizioni, molti non ce la fanno. Tra loro ci sono anche soggetti fragili, persone con comorbilità, alcuni hanno scelto di non vaccinarsi, altri, invece, non sono stati raggiunti dal sistema sanitario, che sconta ritardi con gli ultraottantenni. Grazie al dipartimento territoriale dell’Asp guidato da Franco Luca, i medici di famiglia stanno vaccinando a più non posso, nella strategia è impegnato anche l’ufficio Covid, ma non è semplice convincere tutti che sia necessario vaccinarsi.

“Muoiono solo non vaccinati”

Non ci sono persone vaccinate che hanno bisogno del ricovero nel reparto covid. Solo i non vaccinati peggiorano e la mortalità è ancora alta.

“Sto facendo – continua Iacobello – una battaglia campale sugli anticorpi monoclonali, che rappresentano un complemento importantissimo del vaccino, sto diffondendo questa pratica, con gli anticorpi monoclonali, salviamo le vite”.

Entro 10 giorni dal manifestarsi dei sintomi, le persone con comorbilità possono accedere alla terapia con gli anticorpi monoclonali. “Così riusciamo anche salvare molte vite – conclude l’infettivologo – ma resta una domanda: perché non vaccinarsi?”.