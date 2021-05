L’omicidio fuori dalla discoteca: Cassazione annulla aggravante e rinvia

CATANIA – Quattro anni dopo l’omicidio del 26enne Florin Dinu, ucciso fuori dalla discoteca Onda Latina in via Scuto Costarelli, arriva la sentenza della Cassazione che potrebbe riscrivere il racconto giudiziario di quella maledetta notte di violenza. Una notte maledetta, iniziata con una rissa e finita a pistolettate. La Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Giuseppe Zuccaro, condannato all’ergastolo in abbreviato, in riferimento all’aggravante dei futili mutili. Il processo dunque torna ad un’altra sezione della Corte d’Assise d’Appello di Catania che dovrà nuovamente pronunciarsi.

Una decisione che hanno accolto con soddisfazione i difensori di Zuccaro, gli avvocati Francesco Marchese e Barbara Ronsivalle. “Abbiamo sempre sostenuto – spiega Marchese – che la ricostruzione fatta in primo e in secondo grado dai giudici che si sono occupati di questo omicidio fosse una ricostruzione parziale che non teneva in alcun conto degli elementi fondamentali che erano già nel fascicolo processuale e che sono stati trascurati o ritenuti irrilevanti perché si doveva necessariamente giungere a quella che era la tesi accusatoria e giustificarla. Finalmente la Corte Suprema di Cassazione ci ha dato la soddisfazione di riscrivere il fatto – aggiunge annullando l’aggravante dei futili motivi, dopo che già in appello era caduta l’aggravante della premeditazione, che porta il nostro assistito alla condanna all’ergastolo e soprattutto – spiega l’avvocato – ridisegnando necessariamente il movente e tutto il racconto dell’omicidio. Che con questo intervento della Cassazione dovrà essere rivisto interamente”.

Per questo omicidio è stato condannato all’ergastolo, confermato in appello, anche Dario Valle, ritenuto il complice di Zuccaro.

Per l’accusa i due avrebbero molestato alcune ragazze straniere nella discoteca e questo avrebbe scatenato la reazione dei compagni. Tutto sarebbe degenerato in una violenta lite che è continuata anche fuori dal locale. Valle e Zuccaro si sarebbero allontanati e dopo sarebbero tornati a bordo di due autovetture: Valle avrebbe attirato i ragazzi e Zuccaro avrebbe sparato ferendo mortalmente Florin Dinu.