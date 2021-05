Palermo, tutti i contagi per circoscrizione

Com’è la situazione del Covid nel Comune di Palermo? Lo spiega il rapporto dell’ufficio del commissario per l’emergenza, che si riferisce al periodo compreso fra il tre e il nove maggio. Risultano 3.519 positivi, lo 0,53 per cento della popolazione con 429 casi in meno rispetto all’ultimo report settimanale. Ecco il dettaglio dei quartieri.

Prima circoscrizione: 146 positivi, meno dieci dall’ultimo rapporto settimanale. Seconda circoscrizione: 600 positivi, meno cinquanta casi. Terza circoscrizione: 524 positivi, meno ottantatré,. Quarta circoscrizione: 666 positivi, meno ottantotto. Quinta circoscrizione: 609 positivi, meno cinquantasei. Sesta circoscrizione: 304 positivi, meno ventiquattro. Settima circoscrizione: 317 positivi, meno ottanta. Ottava circoscrizione: 353 positivi, meno trentotto.