Caltagirone, in arrivo nuovi medici al Gravina

CATANIA – Nuovi medici in arrivo, concorsi dedicati per affrontare le carenze d’organico del “Gravina”, un ampio programma d’interventi strutturali. Sono questi alcuni dei temi al centro di una visita effettuata stamane nella struttura dal manager dell’Asp di Catania Maurizio Lanza alla presenza, tra gli altri, del sindaco Gino Ioppolo e dei deputati regionali Francesco Cappello e Giuseppe Compagnone. “Abbiamo mantenuto fede agli impegni presi nelle scorse settimane – ha detto Lanza – e oggi sono ritornato per illustrare i primi risultati conseguiti”. Il manager si è soffermato sugli interventi attivati per la Cardiologia, con la sottoscrizione di una convenzione con le tre Aziende ospedaliere di Catania per l’effettuazione di prestazioni cardiologiche presso il ‘Gravina’; la definizione della procedura di nomina del nuovo primario di Oculistica e l’arrivo di due nuovi medici per quel reparto, oltre a un urologo, un chirurgo, medici di Medicina interna. Lungodegenza e di Medicina nucleare, biologi e tecnici di laboratorio. Siglato anche un accordo per portare da 4 a 10 i medici dell’emergenza sanitaria territoriale che andranno a rafforzare il Pronto Soccorso. “Abbiamo realizzato diversi interventi – ha aggiunto – per dare respiro ai reparti in maggiore difficoltà. Facciamo però i conti con il blocco delle assunzioni degli anni precedenti e con la carenza oggettiva di medici specialisti a livello di sistema. Per dare risposte organiche e risolvere le criticità che registriamo nell’arruolamento di personale per gli Ospedali di quest’area contiamo, inoltre, di cambiare le modalità di selezione del personale. Entro luglio, dopo avere scorso tutte le graduatorie attive, bandiremo nuovi concorsi per le discipline nelle quali avremo carenze”. (ANSA).