Catania, Nicolosi: “Gruppi stranieri interessati al club”

CATANIA – “Abbiamo intrapreso colloqui con più gruppi e ci sono investitori che stanno valutando l’ingresso in società. Abbiamo consegnato incartamenti nelle scorse ore ad alcuni gruppi stranieri. Ora dovranno valutare tutto il dossier. Tacopina? Solo se arriverà una proposta concreta si potrà riaprire il dialogo”. Questo il pensiero di Gaetano Nicolosi, presidente della Sigi, intervistato da Itasportpress in merito al futuro del Catania. Intervistato da Itasportpress. Pronta la risposta anche da parte di Joe Tacopina, avvocato italoamericano che da diversi mesi prova ad acquistare il club rossazzurro: “Temo di non rivedere più gli 800 mila dollari investiti. È evidente che la Sigi non ha ottenuto le riduzioni del debito dall’Agenzia Entrate e dal Comune di Mascalucia e di conseguenza non possono far omologare dal Tribunale il piano”.