Vaccini low cost: “Scelta etica dei medici di famiglia”

CATANIA – Il caso è, quasi, clamoroso. Nove medici di famiglia a Biancavilla, in un giorno, hanno vaccinato 400 persone. Un record, non solo nel numero, ma soprattutto per il costo sostenuto: “Appena 4mila euro in totale, circa 10 euro a vaccino”, spiega a LiveSicilia il dirigente territoriale dell’Asp Franco Luca.

Risparmio notevole

Con i medici di famiglia i costi per la vaccinazione scendono, grazie anche a una convenzione siglata a livello nazionale. A conti fatti, l’esborso è di pochi euro per ciascun vaccino, perché viene conferito un emolumento su base oraria con un accordo su base nazionale.

Scelta etica

“Molti medici stanno facendo una scelta etica – commenta Franco Luca – quella di vaccinare perché credono che sia importante farlo, soprattutto in questa fase. Stanno aderendo decine, centinaia di professionisti e molti sindaci sono in prima linea per vincere la battaglia contro il covid”.

Il punto di forza

I medici di famiglia hanno un rapporto diretto con i pazienti. Nella nuova strategia, c’è l’organizzazione di mini hub e la prenotazione delle vaccinazioni, anche all’interno di parrocchie.

Fondamentale la collaborazione dei sindaci, come quello di Biancavilla. Ed è in quel Comune che sono state fatte le 400 vaccinazioni sperimentali.

La campagna continua anche nei quartieri periferici di Catania, per garantire la massima capillarità.

“Il tempo stringe – conclude Luca – tra non molto inizierà nuovamente la vaccinazione dei sanitari, ma possiamo farcela”.