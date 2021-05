Akragas, Di Gaetano: “Col Mazara fatta grande partita”

"Abbiamo ben chiaro in testa il nostro obiettivo, restiamo coi piedi per terra ma stiamo crescendo partita dopo partita"

AGRIGENTO – “Sapevamo già alla vigilia che avremmo fatto una grande partita, stiamo ritrovando le qualità di inizio stagione. Siamo stati padroni in tutto e per tutto del campo, abbiamo avuto sei palle gol”. Così Francesco Di Gaetano, allenatore dell’Akragas, dopo il successo contro il Mazara. Il tecnico della compagine agrigentina ha poi proseguito: “Abbiamo ben chiaro in testa il nostro obiettivo, restiamo coi piedi per terra ma stiamo crescendo partita dopo partita”, ha concluso Di Gaetano.