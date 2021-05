Porto, la finanza blocca tre tunisini con 51mila euro

PALERMO – I finanzieri del comando provinciale Palermo, in collaborazione con i funzionari dell’ufficio delle dogane, hanno bloccato al porto di Palermo tre tunisini che cercavano di trasferire circa 51 mila euro in modo illegale. L’operazione è avvenuta durante i controlli sui flussi di passeggeri in uscita dallo Stato: i tre erano nella zona dell’imbarco sulle navi “Catania” e “Majestic” dirette a Tunisi e avevano dichiarato di avere meno di 10 mila euro, somme che se viene superata deve essere dichiarata alla dogana. Nel corso dei controlli i viaggiatori avevano rispettivamente 10.150 euro, 26.820 euro e 14.900 euro, in banconote di grosso taglio, per questo sono stati multati. (ANSA).