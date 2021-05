Figuccia: “Da venerdì il nuovo hub vaccinale al centro La Torre”

PALERMO – “Da diverse settimane seguo i lavori per l’apertura dell’hub vaccinale al Centro Commerciale La Torre che aprirà venerdì – dice il deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo Vincenzo Figuccia -. Credo che poter garantire il vaccino all’interno di uno spazio come quello di un centro commerciale, possa essere simbolo di normalità in un momento in cui serve uscire dalla paura superando l’immaginario che presidi sanitari come la fiera o gli ospedali siano gli unici riferimenti per la campagna vaccinale. Così nell’attesa della somministrazione, ciascuno potrà recarsi ad acquistare generi alimentari o abbigliamento promuovendo l’idea che vaccinarsi sia la cosa più naturale. Solo in questo modo si potranno abbattere le barriere della paura e della diffidenza, della chiusura e dell’isolamento. Per questo da oggi lancio una campagna dal titolo “Salute, Lavoro e Libertà”, un invito a che tutti coloro che vogliono, si vaccinino in fretta. Chi vuole deve poterlo fare. Solo così potremo tornare a vivere una vita normale all’insegna nel lavoro, della sicurezza e della Libertà”.