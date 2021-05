Palermo, il sogno B continua: Juve Stabia stesa 2-0 al “Menti”

PALERMO – Il Palermo vuole continuare ad inseguire il sogno della promozione in Serie B. Per farlo, però, serve espugnare il “Romeo Menti”, fortino della Juve Stabia di Padalino. I rosanero, che nel primo turno playoff hanno superato per 2-0 al “Barbera” il Teramo, hanno un solo risultato: la vittoria. Filippi sceglie il consueto 3-4-2-1 ma con tante novità. Tra i pali c’è Pelagotti; davanti a lui linea a tre composta da Marong, Lancini e Marconi; in mediana Accardi e Valente sulle corsi, con Luperini e De Rose in mezzo; in avanti Santana falso nueve, con alle sue spalle Kanoute e Floriano.

PRIMO TEMPO

Inizia il match col Palermo che gestisce il primo pallone della gara. Fase di studio della gara con le due formazioni che che si contendono il predominio della zona centrale del campo. Primo squillo al 4′ per le “vespe”, con un lancio lungo dalla retrovie, Marotta controllo e calcia da fuori area in diagonale: palla fuori di poco. I rosanero provano ad affacciarsi in avanti, calcio di punizione nei pressi del calcio d’angolo destro. Sugli sviluppi del calcio piazzato nessun problema per Farroni nel far sua la sfera. Al 10′ è il capitano del Palermo a rendersi pericoloso: traversone dalla destra, sponda di Luperini che serve l’argentino, il numero 11 rosanero calcia di prima ma spara alto. Bella iniziativa della squadra di Filippi: De Rose in verticale per Kanoute che accelera, Troest è costretto a metterlo giù. Giallo per il centrale della Juve Stabia. I rosanero crescono col il passare dei minuti: al 17′ ci tenta Floriano con un tiro piazzato, Farroni blocca. PALERMO IN VANTAGGIO AL 18′: Kanoute sfugge sulla destra e crossa in mezzo, al centro arriva Valente che di testa non lascia scampo al portiere delle “vespe”. I padroni di casa provano a reagire al 20′ con un colpo di testa di Troest, fra sul fondo. Fase di stallo della gara: la Juve Stabia prova ad attaccare, il Palermo si difende in modo ordinato. Rosanero nuovamente in avanti, minuto 34, angolo per la squadra di Filippi: nulla da fare, palla in possesso dei padroni di casa. 40′: rosanero ben messi in campo, “vespe” che non riescono a trovare linee di passaggio interessanti per imbeccare i propri attaccanti. Nemmeno un minuto di recupero, termina la prima frazione: Juve Stabia-Palermo 0-1.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa, la Juve Stabia gioca il primo pallone. Minuto 49, calcio di punizione dalla trequarti per i rosanero, Santana sul punto di battuta. Sui risvolti del tiro piazzato cross di Floriano, sfera direttamente sul fondo. Interessante contropiede del Palermo al 52′: lancio di Valente per Floriano che prova a scappare, ma viene raddoppiato e finisce col conquistare solo una rimessa laterale. Al 57′ Juve Stabia pericolosa: traversone dalla destra che supera tutta l’area di rigore, dall’altra parte arriva Marotta che non riesce ad impattare la sfera per un soffio. Destro secco di De Rose al 60′ palla a lato. RADDOPPIO DEL PALERMO AL 67′: Valente si incunea sulla corsia sinistra e crossa al centro dove trova il neo entrato Saraniti che di testa non sbaglia: Juve Stabia-Palermo 0-2. Girandola di cambi, ritmi più bassi: le “vespe” hanno subito il colpo, rosanero sempre ordinati. Al 77′ altra iniziativa del Palermo sempre dalla sinistra con Valente che mette in mezzo, Saraniti di testa manda alta la sfera. All’80’ ci provano i padroni di casa con un sinistro di Fantacci, palla a lato. L’arbitro concede cinque minuti di recupero. Al minuto 90 occasione per il tris dei rosanero, ancora con Valente che calcia da dentro l’area, Farroni respinge. Tre minuti dopo l’occasione della Juve Stabia per accorciare con Fantacci, Pelagotti dice di no. Finisce qui: Palermo alla fase nazionale dei playoff, Juve Stabia battuta 2-0.

IL TABELLINO

JUVE STABIA (3-4-3): Farroni; Mulè (dal 74′ Suciu), Troest, Elizalde (dall’81’ Ripa); Scaccabarozzi, Berardocco (dal 74′ Garattoni), Vallocchia (dal 67′ Fantacci), Rizzo; Borrelli (dal 74′ Cernigoi), Marotta, Orlando. In panchina: Russo, Gianfagna, Lia, Iannoni, Bovo, Caldore, Esposito. Allenatore: Padalino.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Marong, Lancini (dal 63′ Peretti), Marconi; Accardi (dal 58′ Doda), Luperini, De Rose, Valente; Kanoute (dall’88’ Silipo), Floriano (dal 63′ Broh); Santana (dal 58′ Saraniti). In panchina: Faraone, Corrado, Crivello, Martin, Silipo, Odjer, Almici. Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Marco Ricci (Firenze). ASSISTENTI: Andrea Micaroni (Chieti) e Claudio Gualtieri (Asti). QUARTO UOMO: Francesco Luciani (Roma 1).

NOTE: pomeriggio soleggiato, campo in buone condizioni. Ammoniti Troest, Luperini, Pelagotti, Elizalde, Doda e Marotta.

MARCATORI: 18′ Valente, 67′ Saraniti.