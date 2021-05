Gupe Volley, sconfitta 3-2 contro Letojanni: sabato la rivincita

Cinque accese battaglie e grande spettacolo fra Savam Letojanni e Centro Sicilia Gupe Volley Catania nella gara d’andata del 2°turno Playoff Serie B, primo dei due appuntamenti nel giro di 72 ore per un posto al terzo turno. A spuntarla sono stati i locali, abili a concretizzare le giuste occasioni al cospetto di una Gupe comunque mai doma. L’esperienza di Letojanni contro il mix di fantasia e freschezza Gupe Volley.

Il match del Palazzetto “Letterio Barca” non poteva tradire le aspettative della vigilia. Primo set di marca ospite con un impatto impressionante di Giorgio Calabrese in partita. Suo il primo ace di gara, le solide prestazioni di Schipilliti in battuta e Chillemi in attacco risultano comunque vane. Ancora Calabrese, in coppia con Scuderi, si esibisce in un muro da cineteca e Gupe va subito avanti (22-25).

L’atteggiamento dei ragazzi di coach Petrone è più che buono anche nel secondo parziale, ma l’esperienza e la consistenza di Eros Saglimbene, grande ex, si fa vedere nei suoi 21 punti a tabellino, molti di questi pesanti proprio nel secondo set che si conclude con un 25- 22 per i messinesi.

Al contrario dei set precedenti, l’inizio del terzo è da horror per Petrone e compagni. Centro Sicilia Gupe scivola fino al -8, trafitta dai fendenti di Cortina. Un passivo che avrebbe steso chiunque ma non gli etnei, i quali trascinati da tre superbe battute di Capitan Sergio Petrone riacciuffano la partita, mostrano orgoglio e tanti, tanti attributi, chiudendo a suo favore il parziale (23-25).

Quarto set all’insegna del botta & risposta. A Saitta, protagonista di un grandissimo ace in apertura, rispondono Battiati e ancora Saglimbene, sempre ispirato. Letojanni gioca meglio e approfitta del nervosismo etneo, portandosi a casa set e allungando al quinto la sfida.

Per Gupe Volley il quinto set si traduce anche come quindicesimo set disputato in appena 7 giorni. La stanchezza si fa sentire e purtroppo incide sul tie-break degli uomini rossoblù. Una Gupe meno lucida del solito ma comunque sul pezzo si arrende 15-12 dopo ben quattro palle match annullate.

Lotta vera e testa già a sabato, come commenta Dario Petrone: “Sapevamo bene che qui non sarebbe stato facile, è un peccato non averla chiusa prima ma questo risultato tiene tutto aperto. Ripartire dallo spirito del terzo set è la strada giusta, dobbiamo recuperare tutte le energie spese nell’ultima settimana e mezzo, sabato daremo tutto”.

Appena 72 ore per recuperare forze mentali e fisiche e Centro Sicilia Gupe Volley Catania tornerà in campo per la gara di ritorno sabato 22 maggio allo Sporting Center di Sant’Agata Li Battiati, sfida che sancirà l’esito di questo 2°turno Playoff.

IL TABELLINO

Savam Costruzioni Letojanni – Centro Sicilia Gupe Volley Catania 3-2 (22-25/ 25-22/23- 25/ 25-18/ 15-12)

Centro Sicilia Gupe Volley Catania: Turlà 19, Saitta 13, Calabrese 9, Belluomo 9, Scuderi F. 9, Petrone (K) 5, Bandieramonte, Gambino, Romano, De Costa (L1), Magrì (L2) NE, Mirabella NE, Fassari NE, Romano, Scuderi R. All: F. Petrone

Savam Letojanni: Cortina 17, Chillemi 19, Saglimbene 21, Battiato 8, Schipilliti 9, Balsamo 5, Mazza 2, Arena, Cavalli (L), Arena (K.), Sabella, Ferrarini NE, De Francesco NE. All: G.Rigano

1° Arbitro: Sodano (VV)

2°Arbitro : Scavelli (CZ)