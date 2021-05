Il Mit smentisce la Regione: “Nessun accordo sui 60 milioni al Cas”

PALERMO – Con una nota il Mit precisa che “non c’è alcun accordo specifico” tra la Regione Siciliana e il ministero delle Infrastrutture e la mobilità sostenibili per l’erogazione di un importo corrispondente a 60 milioni di euro al Consorzio autostrade siciliane (Cas). “Nelle interlocuzioni che si sono svolte in questi giorni il ministero ha ribadito l’impegno a versare al Cas contributi previsti per legge a fronte di investimenti realizzati con spese documentate – si legge nella nota -. Il pagamento dei contributi avverrà previa presentazione da parte dello stesso consorzio di tutta la documentazione relativa ad investimenti effettuati e l’espletamento delle successive attività istruttorie da parte del ministero”.

A parlare di “accordo” era stato ieri in una nota l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone. “Missione compiuta – aveva detto l’assessore -. Queste risorse, che attendevamo da tempo, serviranno a dare respiro a cantieri vitali come la Siracusa-Gela e alle imprese impegnate sul campo. Lo sblocco di queste somme è diventato possibile grazie al risanamento del Cas voluto dal presidente Nello Musumeci”.

(ANSA)