Covid, dal 1 luglio il green pass per gli italiani sull’app Io

In calo in Italia contagi e ricoveri. Tornano i sospetti dell'origine non naturale del virus per 3 contagi nel laboratorio di Wuhan a novembre 2019

ROMA – In calo contagi e ricoveri per Covid in Italia. Dal 1 luglio gli italiani avranno sull’app Io il green pass per circolare liberamente in tutta Europa. Si lavora intanto alle linee guida per le regole in zona bianca, mentre da ieri tutto il Paese è in giallo. Tornano i sospetti dell’origine non naturale del virus: ci sarebbero stati 3 contagi nel laboratorio di Wuhan nel novembre 2019.