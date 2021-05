ETNA – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che è in corso una fontana di lava al Cratere di Sud Est. La nube vulcanica non supera i 5000 m di altezza sul livello del mare. L’attività esplosiva è al momento molto discontinua e variabile. La nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione Est.