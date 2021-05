Sessanta chili di hashish nel Tir: arrestati due palermitani al Porto

In azione la guardia di finanza

PALERMO – Erano appena sbarcati al Porto di Palermo provenienti da Napoli. Nella cabina di un auto articolato nascondevano sessanta chili di hashish. I finanzieri del Comando provinciale hanno arrestato in flagranza di reato due persone.

Le fiamme gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo hanno controllato il mezzo pesante, insospettiti dallo stato di agitazione dei due uomini alla vista dei militari.

La droga non è sfuggita al fiuto dei cani dell’unità cinofila “Elisir” del Gruppo Pronto Impiego. Quattro grossi sacchi di plastica contenevano 116 pacchi, ognuno composto da 5 panetti da 100 grammi ciascuno. Addosso i due uomini avevano anche 1.560 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

In carcere sono finiti Cosimo Pericone, 33 anni, con precedenti per danneggiamento e furto aggravato, e Rosario Foglietta, 49 anni, con precedenti per traffico di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

“L’attività di servizio d’iniziativa si inquadra nell’ambito della costante azione di controllo assicurata dalla Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti che interessano il territorio nazionale, finalizzata, tra l’altro – si legge in una nota – alla repressione del fenomeno del traffico di stupefacenti, primaria fonte di finanziamento anche della locale criminalità organizzata”.