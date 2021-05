CATANIA. I tentativi di rianimarlo si sono rivelati purtroppo inutili. Non hanno potuto far altro che constatare il decesso i medici del Policlinico di Catania all’arrivo di un 29enne che in sella alla sua bicicletta ha perso la vita mentre transitava per via Passo Gravina.

La dinamica dell’accaduto è tutta da ricostruire ed è al vaglio degli agenti di polizia municipale.

Sul posto, si sono registrati momenti di caos e di tensione – il fatto sarebbe avvenuto attorno alle ore 13 -: ma quello che rimane è una vita di appena 29 anni spezzata sull’asfalto.