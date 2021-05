Avellino-Palermo, D’Angelo: “Ho esultato per chi critica”

"Stavolta l’ho fatto ma non volevo mancare di rispetto a nessuno, l’ho fatto solo per quelli che mi hanno criticato"

AVELLINO – “Siamo due squadre forti, abbiamo tanta qualità. Gol da palermitano? Anche durante la gara d’andata ho fatto gol, ma non ho esultato. Stavolta l’ho fatto ma non volevo mancare di rispetto a nessuno, l’ho fatto solo per quelli che mi hanno criticato”. Così Santo D’Angelo, centrocampista dell’Avellino, ai microfoni di Rai Sport. Il jolly palermitano è stato autore del gol decisivo che ha permesso agli irpini di superare per 1-0 il Palermo e superare il turno playoff.