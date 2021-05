Il grattacielo a Ognina: per il Movimento 5 Stelle è “illegittimo”

Ancora non è stato realizzato e già ha scatenato polemiche. Oltre che apprezzamenti. È l'edificio NZEB, in via di realizzazione.

CATANIA – Ancora non è stato realizzato e già ha scatenato polemiche. Oltre che apprezzamenti, che sono tanti. È l’edificio NZEB, grattacielo in via di realizzazione a Ognina da parte di Zefiro A e progettato da Base51 Architettura. Si tratterebbe di un’operazione di demolizione e ricostruzione in una zona di via Acireale, alle spalle del borgo marinaro, caratterizzata da alcune baracche e case fatiscenti.

Il progetto

Il rendering è pubblicato su Facebook, i progettisti hanno già rilasciato interviste relativamente alla qualità architettonica e alle caratteristiche antisismiche ed energetiche. “Una progettazione fondata sui criteri della bioclimatica e l’utilizzo di sistemi a secco sostenibili ed avanzati ad altissime prestazioni consentono all’intero edificio di raggiungere la prestigiosa classe energetica NZEB, ossia consumo quasi zero, con una produzione autonoma di oltre il 99% dell’energia necessaria per le esigenze di climatizzazione” – si legge sulla pagina Facebook.

Il dibattito

Il dibattito è vivace, intorno all’edificio. Sul popolare social sono tantissimi i commenti da parte dei cittadini. Legambiente Catania, ad esempio, ha lanciato il quesito sulla questione, chiedendo pubblicamente un’opinione sul progetto. Questione che adesso è diventata interpellanza.

M5S: “Edificio illegittimo”

L’edificio sarebbe illegittimo. È quanto sostiene il Movimento 5 Stelle e, in particolare, il consigliere comunale Graziano Bonaccorsi. “A fine dicembre 2020, il Direttore dell’Ufficio Urbanistica e controllo del Territorio ha emesso un provvedimento, autorizzando nel quartiere di Ognina la demolizione di alcuni immobili e la ricostruzione di un unico edificio, alto quasi 39 metri lineari, con volumetria pari alla somma di quelle preesistenti più le premialità previste dalla legge regionale sul piano casa”.

L’interpellanza

Secondo il gruppo consiliare , “il permesso per costruire la nuova torre, in base alle norme vigenti, è illegittimo”. Per questo, il 24 maggio, ha depositato un’interpellanza, primo firmatario proprio Bonaccorsi, chiedendo all’amministrazione di intervenire celermente”. “La legge regionale 6/2010, infatti – spiega Bonaccorsi – non consente questo tipo di interventi in aree destinate dal Prg ad attrezzature, nella fattispecie ‘verde pubblico’, o gravate da vincolo di inedificabilità (‘sede stradale’), come dichiarato anche nel permesso di costruire la torre”.

“Doveroso e necessario – aggiunge – ricordare che il vecchio Prg è ancora vigente e il fatto che i vincoli di ‘verde pubblico’ e ‘sede stradale’ preordinati all’esproprio siano decaduti non rende in alcun modo legittimo l’intervento, poiché nelle aree che si trovano in questa condizione si applica l’art. 9 del DPR 327/2001. E sono esclusi tutti gli interventi di ristrutturazione e quelli di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico previsti dall’articolo 3 della L.R. 6/2010. Vorrei ricordare che certe scelte urbanistiche possono favorire i privati a discapito della collettività che, purtroppo, perderebbe spazi importanti per la realizzazione di giardini pubblici, strade e tutte le opere di interesse pubblico”.

Foto ZefiroA