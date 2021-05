Il pasticcio di AstraZeneca sui richiami: cosa sta succedendo

PALERMO- Piovono messaggini di rabbia da persone che raccontano di essere state rimandate a casa. Sms e whatsapp che friggono di giusto, anzi sacrosanto, malumore per una lunga coda che si è consumata nel nulla. Le dosi di AstraZeneca sono finite, dunque i richiami sono posticipati. Quando? “Sicuramente non faremo seconde dosi oggi (sabato) e domenica – spiega il commissario per l’emergenza Covid a Palermo e provincia, Renato Costa -. Non ci sono problemi dal punto di vista della copertura con il differimento di qualche giorno. Dovrebbero essere arrivati dei messaggi a chi era prenotato”. Forse solo a qualcuno, perché ad altri, invece, l’avvertimento non è pervenuto.

Perché è successo?

“C’è stata la fila dei maturandi che ha esaurito le scorte, ma è successo ovunque – spiega ancora Costa -. Stiamo facendo una ricognizione per capire se ci sono dosi disponibili altrove e cercheremo di limitare i disagi. Alla peggio, riprenderemo il 4 giugno”.

Il pasticcio dei richiami

Detto questo, qualche domanda è opportuno farsela e sono dubbi che chiamano in causa, soprattutto, le decisioni politiche sulla campagna vaccinale e l’organizzazione generale. Si è scelto di aprire a nuove categorie, l’ultima, appunto, quella dei maturandi, ma evidentemente qualcuno ha fatto male i conti. Il problema, infatti, a quanto apprendiamo, almeno nella penuria che può creare difficoltà, riguarda proprio tutta la Sicilia, non soltanto Palermo. Aspettiamo chiarimenti ufficiali dall’assessorato.

Lo spauracchio della Sicilia ultima

Tutto deve essere nato dallo spauracchio della Sicilia ultima nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate. Qualcuno, tra cui lo stesso Costa, aveva cercato di spiegare che un tesoretto di somministrazioni serviva per i richiami. Ma, verosimilmente, si è pensato soltanto a risalire la classifica, appunto, coinvolgendo diverse categorie nella vaccinazione. Il risultato? Un pasticcio. Posticipi, che ingolferanno ancora di più le liste d’attesa, con le persone stremate e rimandate a casa. Davvero un pasticcio.

+++AGGIORNAMENTO+++

C’è un aggiornamento. A Palermo sono state recuperate cinquemila dosi di AstraZeneca. Dunque, a quanto apprendiamo, le seconde dosi sono sospese per oggi, ma da domani riprenderanno le somministrazioni. Informeremo i lettori di LiveSicilia.it di eventuali novità nel corso della giornata.