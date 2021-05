Stasera in Tv c’è la finale di Champions League

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Il palinsesto televisivo, stasera, offre una programmazione molto vasta tra show, telefilm, programmi di approfondimento, cinema e calcio. In prima serata su canale 5 c’è la Champions League.

Rai 1 trasmetterà, alle 21.25, “Top Dieci”, lo show televisivo condotto da Carlo Conti. Sei concorrenti, divisi in due squadre, ognuna composta da tre membri, affronteranno una serie di prove divertenti al fine di scoprire l’identità del nostro paese. Musica, spettacolo, cinema, abitudini e curiosità sono alla base di questo gioco, che non guarda solo al passato, ma anche al presente.

Rai 2 trasmetterà, alle 21.05, il dodicesimo episodio della terza stagione di “F.B.I – Padri e figli”. A seguito del rapimento di un’anestesista e di un dottore, la squadra dell’F.B.I si ritrova a indagare sul caso, riuscendo a risalire al traffico illegale di organi e alla disperazione di un padre, disposto a tutto pur di salvare suo figlio.

Rai 3 trasmetterà, alle 21.45, “Sapiens: un solo pianeta – L’invenzione della luce”. Il programma di approfondimento si presenta come un’indagine sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens. Al centro di questa indagine, il ricercatore Mario Tozzi cercherà di dare risposte chiare e scientifiche.

Rete 4 trasmetterà, alle 21.20, “Il ragazzo della porta accanto”. L’insegnante Claire Peterson, separata dal marito e madre di un figlio adolescente vittima di bullismo, cerca di fare del suo meglio per lei e suo figlio. Tuttavia l’incontro con il diciannovenne Noah, il suo nuovo vicino di casa, metterà in crisi la sua esistenza e quella della sua famiglia.

Canale 5 trasmetterà, alle 21.00, “La Champions League”. In diretta dallo stadio Do Dragão, l’attesissima finale vedrà protagonista la squadra del Manchester City contro la squadra del Chelsea.

Italia uno trasmetterà, alle 21.20, “Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre”. Daniel e Miranda, genitori divorziati, sono alle prese con l’affidamento dei propri figli. A Miranda viene concesso l’affidamento dei figli, a Daniel sono concessi solo i weekend. Nasce così nell’uomo il bisogno di vedere più spesso i suoi figli e l’occasione gli si presenta quando in Miranda si sviluppa l’esigenza di avere una governante. Daniel, abile nei travestimenti e a camuffare la sua voce, decide di spacciarsi per una governante.

La5 trasmetterà, alle 21.10, “Inga Lindstrom – Una sorpresa dal passato”. La creatrice di profumi Saga è alle prese con i suoi affari e con la gestione del padre che, dopo la morte della moglie, vive nel silenzio e nella solitudine. Dopo svariati colloqui, Saga è quasi convinta della scelta di una nuova testimonial per il nuovo profumo, che si rivelerà essere un’ex fiamma di suo padre. Dalla scoperta di ciò, tutto cambierà.