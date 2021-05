Palermo violenta: tutte le reazioni

PALERMO – L’aggressione omofobia di ieri e l’omicidio di questa notte destano preoccupazione. Non si sono lasciate attendere le reazioni di attori politici e forze sociali.

Gelarda: “Città abbandonata”

“Ho appreso con sgomento la notizia dell’omicidio, sembra a seguito di una lite, alla Vucciria. Non e’ la prima volta che in quella zona accadono fatti violenti.

L’ultimo dei quali l’ignobile aggressione ai danni della coppia gay di Torino. Palermo puo’ avere un grande cuore, ed e’ abitata da tantissima gente per bene, ma sa anche essere molto violenta”.

Lo ha detto Igor Gelarda, capogruppo Lega a Palazzo delle Aquile. “E’ una citta’ con enormi sacche di poverta’ – ha aggiunto – e delle periferie in stato di abbandono. E’ una citta’ che ha bisogno di un vero e profondo cambiamento culturale, non quello superficiale sbandierato da chi amministra e male, questa citta’ adesso. Una citta’ che ha bisogno della presenza vera e profonda delle istituzioni e non solo una presenza di facciata. La sfida culturale per cambiare Palermo e’ una sfida che deve raccogliere quella gran parte di cittadinanza che vuole vivere in una citta’ normale, senza violenza, che non sia in fondo a tutte le classifiche sulla vivibilita’. Ma e’ anche una sfida che lo Stato Italiano deve raccogliere e portare a compimento”.

Cgil: “Preoccupazione e rabbia”

“Esprimiamo preoccupazione e rabbia. A Palermo in poche ore sono accaduti due fatti tragici, in due zone simbolo del centro storico: ieri notte a Ballarò un grave atto di omofobia, adesso alla Vucciria un omicidio, maturato in un ambiente ad alta intensità mafiosa”. Lo afferma la Cgil in una nota. “La ripartenza – prosegue – non può riportarci indietro agli anni bui di questa città, a Palermo non possiamo tornare a vivere peggio di prima. Non possono esserci passi indietro sulla strada della legalità. Chiediamo di intensificare il presidio sul territorio, il controllo sociale e tolleranza zero verso tutte le forme di violenza. Il centro storico, come sta avvenendo in queste ore, si sta trasformando in una zona di illegalità diffusa, tollerata e anche giustificata. Adesso è invece l’ora di andare avanti e di fare fronte comune per garantire ai cittadini la sicurezza e la legalità”.