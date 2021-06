La stagione estiva della Foss: 30 concerti dal 12 giugno

PALERMO – La stagione estiva della Fondazione orchestra sinfonica siciliana. che parte a metà giugno per concludersi a fine settembre, prevede concerti che si terranno ogni settimana a Palermo e in un comune della Sicilia. Il cartellone è firmato dalla nuova direttrice artistica della Foss, Gianna Fratta: Oltre 30 concerti che saranno ogni fine settiana a partire dal 12 giugno.

Tra le località che ospiteranno l’Orchestra sinfonica siciliana, Taormina, Cefalù, Mazara del Vallo, Agrigento, Catania, Marsala, Sciacca e Capo d’Orlando, solo per citarene alcune. La stagione cameristica, in aggiunta a quella sinfonica, avrà come palcoscenico en plein air il Giardino dei Giusti, ogni giovedì di luglio e settembre. Tra gli appuntamenti da segnalare: il grande galà lirico del 26 e 27 giugno con quattro voci siciliane note in tutto il mondo; il 3 e 5 luglio il rock incontra la classica con lo spettacolo The Queen – Barcelona Opera Rock; la partecipazione dell’Oss sia alla stagione del Brass Group allo Spasimo, con un evento il 29 giugno, sia al BellinInFest, la manifestazione dedicata al compositore siciliano che vede la partecipazione delle maggiori istituzioni musicali dell’Isola, con un concerto al Teatro Bellini di Catania il 26 settembre, replicato anche a Palermo.

(ANSA)