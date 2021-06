Concorsi, quattro posti di istruttore amministrativo in Emilia Romagna

Concorsi pubblici e opportunità lavorative selezionate in collaborazione con https://www.liveconcorsi.it/: l’ultima novità concorsuale riguarda l’Emilia Romagna e l’assunzione di 4 istruttori amministrativi contabili.

In Emilia Romagna, l’ente Atersir ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, e per il quale occorre solo il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, al fine di ricoprire n.4 posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1.

Come specificato dal bando di concorso, per accedere al concorso pubblico potrebbe essere prevista una prova preselettiva, dove il candidato sarà chiamato a rispondere, in un tempo prefissato anticipatamente, a una serie di quesiti a risposta multipla.

Una volta superata la prova preselettiva, il candidato dovrà sostenere una prova scritta, a risposta multipla o a risposta sintetica. Il candidato sarà chiamato a rispondere a quesiti di cultura generale e attitudinale, studi di fattibilità relativi a programmi, interventi o scelte organizzative, come percorsi operativi o individuazione di iter procedurali.

I candidati che supereranno la prova scritta dovranno sostenere la prova orale, che consisterà in un colloquio a contenuto tecnico-professionale con finalità di valutazione delle conoscenze tecniche specialistiche dei candidati, padronanza di uno o più argomenti previsti per la prova scritta e infine capacità di sviluppare ragionamenti complessi nell’ambito degli stessi.

Al colloquio il candidato dovrà saper discutere su elementi di diritto amministrativo, ordinamento delle autonomie locali, principi contabili applicati alla contabilità finanziaria, elementi e principi in tema di codice dei contratti pubblici, trasparenza e prevenzione della corruzione, elementi sulla tutela dei dati personali, nozioni sull’ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e infine codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Durante la fase finale del colloquio, il candidato provvederà ad accertare la sua conoscenza in merito all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, alla lingua inglese e alla conoscenza della lingua italiana per i candidati che non posseggono la cittadinanza italiana.

Per partecipare al concorso pubblico, la presentazione della domanda dovrà essere effettuata utilizzando il format presente sul sito dell’ente Atersir, indirizzandola all’agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, entro e non oltre il 1 luglio 2021.

Per quanto concerne l’invio della domanda di partecipazione, si ritiene indispensabile l’utilizzo della posta elettronica certificata e il pagamento di una tassa concorsuale di 10,00€, da versare sul conto corrente dell’Atersir.

