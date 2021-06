Sigel Marsala, c’è la seconda conferma: Parini resta in squadra

MARSALA (TP) – Nel pieno del lavoro in questa fase embrionale di mercato la Società del presidente Massimo Alloro. È tutto fatto per la riconferma di Sveva Parini al centro della rete. La comasca di Albavilla potrà quindi proseguire la militanza in seconda serie nazionale con l’azzurro di Marsala. Il direttore sportivo Buscaino ha lavorato alla riconferma della classe 2001 sin da subito, poiché come nel caso di Pistolesi, alcuni club avevano sondato il terreno.

Un interesse legittimo viste le performances individuali della centrale di scuola C.S. Alba Volley e la lusinghiera posizione della squadra lilibetana classificatasi tra le prime quattro del girone “Ovest” in regular-season e concluso l’annata con la qualificazione al quarto di Finale dei PlayOff per l’A1. Una stagione, quella scorsa, vissuta da protagonista e che in più di una occasione tra campionato e post-season l’ha vista a referto andare in doppia cifra. Coach Delmati si ritroverà in gruppo una atleta di grande disponibilità al sacrificio e al lavoro. Tutte qualità affinate nel corso dell’esperienza all’Agil Volley Novara di cui è stata capitano della promozione dalla B2 alla B1 e giocato una

finalissima nazionale U-18 di categoria.

Tra le peculiarità tecniche che è possibile riconoscerle il muro e la sicurezza che mostra in difesa. Quest’ultimo fondamentale ormai nella pallavolo moderna cosa rara da riscontrare in una centrale. La Parini è la seconda riconfermata in azzurro per la stagione agonistica 2021/2022. E non ci si ferma sicuramente qui. Altre ufficialità come nel caso di nuove interpreti potrebbero giungere a ore. Stay tuned!

Così Sveva Parini si esprime a seguito dell’accordo raggiunto con la dirigenza della Sigel Marsala: “Non vedo l’ora di ricominciare e credo con l’esperienza acquisita nell’ultimo importante campionato di potere fare meglio a livello personale rispetto alla scorsa annata di serie A. Quello della società è un progetto strutturato che vede per l’aspetto tecnico il coinvolgimento delle giovani. Nel mio primo anno mi sono trovata in sintonia dirigenza e tutto l’ambiente. Torno a Marsala davvero carica e felice di proseguire il mio percorso di crescita qui”.

