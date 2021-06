Ecco le nuove linee Trenitalia per l’estate

MESSINA – Le new entry dei servizi di Trenitalia catturano sicuramente l’attenzione non solo per la fascia inesauribile dei pendolari ma anche dei turisti. Le linee che accenderanno i motori tra metà giugno e inizio luglio, in coincidenza con l’orario estivo del Gruppo FS Italiane (dalla prossima domenica 13 giugno), sono: il Taormina Line e Link per tuffarsi nelle meraviglie della Perla dello Jonio e l’Etna Link per tastare le pendici del maestoso vulcano;con Barocco Line che è un successo che si ripete, fino al 10 ottobre, si va alla conoscenza della Val di Noto e c’è un altro gradito ritorno con Cefalù Line.

Perlustrare la Penisola in modo efficiente senza vincoli di macchina e potendosi godere i paesaggi in treno in totale sicurezza aiuta ad incrementare l’economia del turismo. A spiegare i particolari del nuovo orario è stato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia Luigi Corradi con i Direttori delle Divisioni Passeggeri Regionale e Lunga Percorrenza, Sabrina De Filippis e Paolo Attanasio.Si potrà andare al mare in treno con il vettore regionale, in accordo con il Governo siciliano, Committente del Servizio, coniugando maggior apporto dei servizi e l’incentivo all’uso del treno (con tariffe speciali) per visitare le più rinomate località turistiche. Il Taormina Line opererà fino al 5 settembre, con 6 collegamenti aggiuntivi, nei giorni festivi, fra Catania Centrale e Letojanni con fermate ad Acireale, Giarre-Riposto e Taormina-Giardini. A partire dal 24 giugno, il Taormina Link collegherà la stazione di Taormina-Giardini al borgo taorminese grazie ai bus di ASM Taormina e l’Etna Link (dal 1° luglio) con servizi di Ferrovia Circumetnea in partenza dalla stazione di Giarre-Riposto sino a Piano Provenzana, alle pendici dell’Etna. Si rinsalda il rapporto, fino al 5 settembre, con Cefalù Line che connette, nei giorni festivi, l’aeroporto internazionale “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi e la città di Palermo a Cefalù. Gli utenti possono affidarsi a 14 collegamenti tra Punta Raisi e Cefalù e 16 tra Palermo Centrale e Cefalù. Dal 24 giugno, saranno attivi ulteriori collegamenti il sabato: 6 tra Palermo Centrale e Cefalù e 6 tra Punta Raisi e Cefalù.

Il Barocco Line che ritorna fino al 10 ottobre, con 17 collegamenti attivi nei giorni festivi, serve a scoprire la Val di Noto, con fermate a Siracusa, Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa Ibla, Ragusa, Donnafugata.

Aumento corse per alcune aree metropolitane: la Metroferrovia tra Messina Centrale e Giampilieri si arricchisce di 5 coppie di treni, 2 nuovi collegamenti tra Siracusa e Noto sono attivi dal lunedì al sabato fino all’11 settembre.

Tra i principali servizi di quest’anno il nuovo Frecciarossa notturno Milano – Reggio Calabria e i collegamenti Frecciarossa FAST che avvicinano ulteriormente Nord e Sud Italia.

Per raggiungere comodamente dalla capitale le mete marinare della Sicilia, confermata l’intera offerta degli Intercity Notte che fungono da allaccio per Roma e Milano all’Isola e degli Intercity Giorno. Il Frecciarossa notturno e il Frecciarossa fast, novità assoluta di quest’anno, uniscono in circa nove ore l’area dello Stretto con le città del Nord e la Sicilia, grazie alle navi veloci di Blujet (Gruppo FS Italiane). Il biglietto degli aliscafi BluJet fra Villa San Giovanni e Messina sarà acquistabile sui canali di vendita Trenitalia, insieme a quello di Frecce e Intercity. Gli orari dei mezzi veloci consentono un facile interscambio con le ferrovie dello Stato integrandosi con il trasporto regionale. Per viaggiare senza limitazioni su tutti i treni regionali e in ogni destinazione, fra le 12 del venerdì e le 12 del lunedì, sino al 27 settembre, si usufruisce delle promozioni Estate Insieme ed Estate Insieme XL e Promo Plus. Bambini e ragazzi fino a 15 anni, accompagnati da un adulto over 25, possono viaggiare gratuitamente con la Promo Junior mentre i possessori di abbonamento regionale garantiscono la corsa ad un’altra persona con un solo biglietto con “Viaggia con me”.