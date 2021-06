Sfruttamento del lavoro minorile in un autolavaggio abusivo

CATANIA – Un autolavaggio abusivo e’ stato scoperto a Catania nel quartiere di Librino dalla Polizia di Stato, che ha denunciato un uomo di 40 anni per sfruttamento minorile perchè impiegava, in condizioni non idonee, un solo lavoratore, peraltro minorenne, senza contratto di lavoro. L’autolavaggio inoltre scaricava illegalmente le acque sporche e i fanghi nel sottosuolo. (ANSA).