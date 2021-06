Castagnini: “C’è tutto per fare bene. Ho parlato con Lucca”

PALERMO – “Vorrei dire una cosa. Ho letto che la sua scelta è stata dettata da una scelta al risparmio, ma non è così. È stata una scelta tecnica fatta allora e adesso. Con lui ci conosciamo da quattro anni e lavoriamo insieme”. Esordisce così il Ds del Palermo, Renzo Castagnini, intervenuto in conferenza stampa con al suo fianco l’allenatore Giacomo Filippi.

Il ds si è concentrato sui contratti in scadenza nel 2022: “Al momento non riteniamo sia un problema rinnovare i contratti. Dobbiamo vedere sotto quale aspetto si guarda. Un giocatore a scadenza potrebbe aver anche più voglia di arrivare e mettersi in gioco per rifarsi il contratto. I giovani sono blindati. Fino ad ora nessuno ha chiesto nulla. Lavoriamo tranquilli, ma il tempo necessario c’è”.

“Dobbiamo creare una squadra omogenea di doppi ruoli. Più di tanti di giocatori non si possono prendere perché la lista comprendere 24 elementi più un 2002. Con il presidente l’incontro è stato veloce e cordiale. Abbiamo capito la fiducia che è riposta in noi. Siamo consapevoli delle problematiche, delle responsabilità e orgogliosi di avere la loro fiducia”.

“Lavoreremo con tranquillità per fare bene. Fino ad oggi il Palermo ha costruito bene. Per fare le cose ci vuole tempo. Siamo consapevoli della situazione generale del calcio, ma siamo consapevoli di poter fare bene e costruire una squadra competitiva. Ho tanti anni di esperienza e questa società ha persone di grandissimo livello che lavorano bene. abbiamo un presidente straordinario con entusiasmo eccezionale. Ci sono tutte le premesse per far bene. Dobbiamo essere noi a sbagliare il meno possibile e migliorare quanto fatto lo scorso anno. Sappiamo di avere fatto degli errori e non ci piove”.

“Ho la fiducia del presidente e dell’Ad. Ci sono tante cose da fare. sarò più responsabile dell’aspetto tecnico. Questo non mi fa paura e non mi preoccupa. Credo che sotto questo aspetto non ci sono problemi“.

Castagnini si è anche concentrato su alcuni elementi della squadra: “Lucca piace a tante società. È ancora con noi, non posso dire nulla al momento. Con Santana non abbiamo parlato, ma parleremo tutti insieme con lui perché merita le attenzioni che merita per quello che è stato, quello che è. Con Lucca ho parlato prima che lui partisse. A Palermo è stato bene, ma credo che le ambizioni di tutti i giovani siano crescere e fare carriera. Se avrà l’opportunità di andare via ce lo chiederà, poi bisogna vedere se ci saranno le condizioni di farlo. A Palermo è stato benissimo. Noi vorremmo tenerlo. Sono cose da vedere dopo”.

“Affari non ne abbiamo ancora conclusi. Il mercato ancora non è iniziato e alcune squadre stanno giocando. Siamo attenti a tutto quello che succede”.

Il Ds rosanero si è anche concentrato sulla sede del prossimo ritiro che non sarà Petralia Sottana: “Abbiamo visionato alcune località qualcuna la visioneremo ancora e dopo tireremo le somme. Credo che questa settimana dovremo concludere con la sede del ritiro”.

“Con Marong stiamo lavorando per prolungare il contratto e sarà sistemato nei prossimi giorni. Se ne sta occupando il nostro amministratore delegato. Direi che tutto sommato il reparto di centrocampo non ha sofferto più di tanto. Credo che la squadra abbia dimostrato di essere importante. Con la Ternana abbiamo pareggiato, con il Bari idem. La squadra, come detto dal mister, ha avuto cali di concentrazione e su questo dobbiamo lavorare. In alcune partite ha fatto benissimo, in altre molto meno di quanto ci si aspettava. Ritengo che le caratteristiche dei giocatori siano state abbastanza omogenee”.

“Somma effettivamente non ha reso secondo le aspettative. Lo conoscevamo molto bene per averlo avuto a Brescia. Aveva fatto la differenza. Può succedere di sbagliare un campionato. Non ha fatto quello che ci aspettava, adesso valuteremo insieme all’allenatore. Vogliamo parlare prima con i ragazzi e poi dire fuori cosa faremo”.

“La Ternana ha fatto qualcosa di straordinario che rimarrà per qualche secolo. Per il nostro campionato ci sono dei rammarichi. Questo organico poteva fare di più. Siamo mancati su un fatto di concentrazione e contro le grandi non toppavamo mai, contro le più piccole abbiamo steccato. Bisogna lavorare su questo”.