Palermo, si cerca la sede per il ritiro estivo

PALERMO – Il Palermo va alla ricerca di una sede per il prossimo ritiro estivo. Negli ultimi due anni la sede è stata Petralia Sottana, ma alcune difficoltà logistiche impediscono e sconsigliano un nuovo ritiro pre campionato sulle Madonie.

La scorsa estate il club ebbe difficoltà ad organizzare delle amichevoli. La squadra non arrivò fisicamente pronta alla prima gara di campionato perché non ci furono dei test, anche a causa del regolamento che rendeva impossibile disputare amichevoli con squadra non professionistiche, che dovevano rispettare un protocollo diverso rispetto alle professionistiche.

In questi giorni la società ha visionato alcuni centri sportivi, in particolare Villaggio Palumbo in Calabria. Il terreno di gioco ha lasciato qualche perplessità. Per questo motivo si è deciso di virare sulla Campania e nei prossimi giorni si cercherà la sede ideale.