Timori per la variante indiana, Draghi pensa a limitare i voli

Il premier Draghi: "Se i contagi dovessero tornare a salire il governo è pronto a reinserire la quarantena per chi arrivi in Italia da quel Paese"

Il dilagare della variante Delta nel Regno Unito non è al momento un problema per l’Italia ma se i contagi dovessero

tornare a salire il governo è pronto a reinserire la quarantena per chi arrivi in Italia da quel Paese. Lo ha detto il premier

Draghi al termine del G7 rassicurando sui vaccini. “Nessun timore o incertezza – dice – il piano andrà in porto”. Le

somministrazioni sono 42 milioni e Figliuolo vede “la luce in fondo al tunnel”.

Tutto chiarito su Astrazeneca per il governo. Ma il governatore della Campania De Luca respinge l’indicazione per le seconde dosi con vaccini diversi e bandirà Astrazeneca anche per gli over 60.

