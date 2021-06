Teatro Massimo, presentato il report che analizza le ricadute sul territorio

La Fondazione Teatro Massimo ha presentato i risultati del report che analizza le notevoli ricadute positive che le attività del Teatro contribuiscono a creare per l’economia del territorio. Stimati significativi impatti economici e occupazionali a livello comunale, provinciale e regionale.

Il rapporto ha preso in analisi il triennio 2017-2019 e mette in luce le numerose attività programmate dalla Fondazione. Ad illustrare il rapporto il professore Giovanni Ruggieri, ricercatore del dipartimento di Economia applicata all’Università di Palermo e presidente dell’Osservatorio Turistico delle Isole Europee (OTIE), che ha coordinato lo studio, in collaborazione con l’Ufficio Marketing della Fondazione.

Leoluca Orlando, presidente della Fondazione, ha dichiarato: “Il Teatro Massimo continua a dare un prestigioso contributo alla città non solo per la qualità della sua attività istituzionale ma anche per la capacità confermata da questo studio di generare economia per Palermo, per la Sicilia e per il Paese”.

Orgoglioso dei risultati raggiunti è il sovrintendente Francesco Giambrone: “I risultati emersi raccontano di una grande azienda che ha nella cultura la sua missione principale ma che è capace di generare indotto economico e occupazione nel territorio. Dovremmo sempre più pensare ai nostri grandi teatri non solo per la loro capacità di promuovere lo sviluppo culturale e sociale delle nostre comunità, ma anche come fondamentali strumenti di crescita economica anche per tutte le filiere che apparentemente non sembrano strettamente connesse all’attività principale dello spettacolo dal vivo. Ringrazio i nostri partner che ci hanno sostenuto anche nel periodo buio della pandemia che quelli che oggi sono tornati a sostenerci come la Fondazione Sicilia”.

Lo studio condotto dal professore Ruggieri – prende le mosse dall’identità del Teatro, punto di riferimento per la vita culturale di Palermo e uno dei maggiori simboli della città a livello internazionale. La sua vivacità artistica determina notevoli ricadute positive in tutto il contesto locale, sia con riferimento agli aspetti culturali e sociali, sia in relazione agli effetti economici sul personale, la popolazione residente e in generale tutti i soggetti con i quali entra in relazione per lo svolgimento delle attività (soprattutto fornitori di beni e servizi).

Il Comune ha anche una notevole ricaduta economica dal Teatro. Questo perché ogni euro speso dagli spettatori, questi generano ricadute pari ad € 2,25 per l’intero territorio comunale, per una spesa complessiva nel 2019 di euro € 33.946.159 nel solo Comune di Palermo.

Anche a livello occupazionale la Fondazione ha una ricaduta. Nel 2019 sono state sostenute complessivamente 1.272 unità di lavoro. In particolare, le unità lavorative sostenute dalla spesa direttamente attivata dal Teatro passano da 439 nel 2017 a 481 nel 2019. Si tratta delle ricadute occupazionali relative anche a tutte le imprese operanti nei settori che collaborano a vario titolo con il Teatro Massimo e che sono coinvolti nell’attività sia direttamente che indirettamente.

Il report ha stimato che nel 2017, a fronte di un valore della produzione di € 30.694.565 e un impatto economico complessivo pari a € 106.335.036, il valore generato in termini di tributi e contributi versati da tutte le imprese coinvolte nella filiera sia stato pari a € 15.374.147. Rapportando il valore dei contributi totali ricevuti dal Teatro a tale valore, si stima un ritorno fiscale pari al 59% per il 2017 e del 62% e 63% per gli anni 2018 e 2019. Estendendo questo rapporto alle economie attivate dal Teatro, il contributo pubblico ricevuto rientra allo Stato e agli Enti

collegati per un importo che va oltre la metà del contributo stesso.