Danimarca, la Federazione annuncia: Eriksen sarà operato

Il peggio è passato. Christian Eirksen, calciatore della nazionale danese e dell’Inter, dopo aver fatto temere il peggio a tutti sta molto meglio. Il calciatore è ancora in ospedale ed è stato sottoposto a diversi controlli al cuore. La federazione danese, tramite un comunicato redatto insieme ai medici del Righospitalet dove il calciatore è ancora ricoverato, hanno spiegato quali saranno le prossime mosse.

“Dopo diversi esami al cuore, è stato deciso che a Eriksen sarà messo un ICD (ovvero un defibrillatore sottocute). Un dispositivo necessario dopo un attacco cardiaco dovuto a disturbi del ritmo. Christian ha accettato questa decisione”. Non viene, quindi, specificata la causa che ha portato Eriksen a rischiare la morte. Tra qualche settimana il fuoriclasse danese verrà nuovamente visitato per capire se l’impianto di questo defibrillatore sarà una misura temporanea o se dovrà tenerlo permanentemente.

Il futuro calcistico di Eriksen resta comunque un mistero. Tutto dipenderà dagli esiti dei controlli medici dopo l’installazione del defibrillatore sottocutaneo che si effettueranno tra un mese circa. La temporaneità dell’utilizzo del defibrillatore è comunque già un bivio sulla carriera professionistica del danese. Se in alcuni campionati, infatti, è consentito ai professionisti di giocare con questo tipo di defibrillatori sottocutanei, non è così per il campionato italiano dove per Eriksen non ci sarebbe l’autorizzazione a scendere in campo.