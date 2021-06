Palermo, Mirri saluta la Primavera al “Barbera”

Termina con un secondo posto nel Girone G del campionato Primavera 3 l’avventura della squadra rosanero al suo primo anno di attività dopo la rifondazione della società sportiva. Nel testa a testa con i ragazzi del Catanzaro, il club calabrese ha avuto la meglio al termine della stagione, complice anche il pareggio per 2-2 proprio contro i rosanero alla penultima giornata di campionato.

Per la squadra allenata da mister Antonino Capodicasa, l’anno si chiude a quota 27 punti, con un bottino da 7 vittorie, 6 pareggi e appena una sconfitta. Davanti, come detto prima, soltanto il Catanzaro con 30 punti ottenuti e zero sconfitte in campionato; il terzo posto invece lo occupa il Catania con un totale di 26 punti.

Il presidente del club rosanero Dario Mirri si è complimentato oggi con la squadra giovanile insieme al direttore sportivo dei siciliani Renzo Castagnini allo stadio “Renzo Barbera”. “Un ultimo saluto agli aquilotti della Primavera, stavolta su un prato diverso”, si legge sulla pagina Instagram del club.