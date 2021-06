XX Maratonina di Terrasini in programma il 27 giugno

Conto alla rovescia per la XX edizione della Maratonina di Terrasini. La manifestazione, in programma domenica 27 giugno, quest’anno fa parte del cartellone d’iniziative promosse per questa estate dal comune che si trova a circa 40 chilometri da Palermo. La rassegna, “Terrasini Estate 2021” è stata presentata oggi, presso il Palazzo Municipale, alla presenza, tra gli altri, del primo cittadino Giosuè Maniaci, dell’assessore al Turismo Vincenzo Cusumano e dell’assessore alla Cultura Arianna Fiorenza.

Annullata lo scorso anno, in piena emergenza sanitaria, la Maratonina di Terrasini è finalmente pronta a spegnere venti candeline; la storica manifestazione, legata per anni al binomio Amatori Palermo, Atletica Terrasini, è organizzata dall’Associazione [email protected], gode del marchio Bronze della Fidal e sarà valida come Campionato regionale master di società. Un ritorno in grande, stile basti pensare che, causa pandemia, non si disputa una mezza maratona in Sicilia, dal 9 febbraio del 2020 (Maratonina dei Nebrodi – Sant’Agata di Militello). L’evento podistico, oltre ad essere valido anche come prova del circuito Running Sicily, vivrà nel ricordo di Paolo La Rosa, il 21enne di Cinisi ucciso a coltellate, nel febbraio dello scorso anno, fuori dalla discoteca Millenium di Terrasini.

Le conferme: Tre i giri, con passaggio dal villaggio dei pescatori e dal lungomare con vista su Cala Rossa, a sancire quello che da sempre “offre” questo evento: storia, tradizione e natura. Non solo la mezza, gli atleti potranno scegliere anche due “distanze ridotte”, 7 km (un giro) la Vivi Terrasini e la 14 km (due giri) la Corri Terrasini, alle quali potranno prendere parte anche i tesserati EPS.

Le novità della XX edizione: innanzitutto l’orario della partenza che, vista la probabile calura d’inizio estate, è stata anticipata alle ore 7.30. Il luogo della partenza sarà piazza Falcone e Borsellino a circa 180 metri da piazza Duomo. In gara nella 7 chilometri anche sette Pink Ambassador (a Palermo allenate da Danilo Girgenti) donne che hanno avuto un tumore e che, con la corsa, vogliono farsi portavoce di un messaggio di speranza, promuovendo conoscenza e prevenzione. Il progetto è portato avanti dalla Fondazione Umberto Veronesi. Ospiti d’onore della kermesse saranno Fabrizio Vallone, originario di Terrasini e Raffaele Di Maggio delle vicina Torretta, medaglie d’oro ai campionati del mondo Virtus, per atleti con disabilità intellettiva e relazionale. A loro gli organizzatori consegneranno un premio speciale.

Nel 2019, l’ultima edizione disputata, il successo andò a Filippo Lo Piccolo, tra gli uomini e Simona Sorvillo tra le donne. La gara si svolgerà, in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti al momento della manifestazione. Tra le novità, in tal senso, i ristori lungo il percorso prevedono bottigliette di acqua, niente bicchieri, no a spugnaggi ma solo nebulizzatori, mentre all’arrivo, agli atleti sarà consegnato un sacchetto che conterrà il ristoro finale e l’ambita medaglia di partecipazione. Tempo massimo per la mezza maratona è fissato in 2h15.