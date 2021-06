BIANCAVILLA – I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno effettuato dei fermi in merito alla rissa di ieri pomeriggio avvenuta in piazza fra diverse persone di origini straniere durante la quale ci sono stati anche dei feriti. La notizia è riportata da Videostar. I contendenti per attaccarsi avrebbero utilizzato bottiglie di vetro, bastoni e altri oggetti. Qualcuno ha parlato anche della presenza di un martello e di un coltello. Per sedare la rissa sono intervenuti i militari di Biancavilla e Adrano e una pattuglia della Polizia Municipale. Ad intervenire anche due ambulanze che hanno trasportato tre feriti negli ospedali di Biancavilla e Paternò per le cure necessarie. Ieri sera poi sono scattati alcuni fermi ad opera dei Carabinieri.