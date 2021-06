Fortitudo Agrigento, biglietti sold out per gara 4

Testa già a gara 4 in programma domenica 20 giugno alle 18.00 per la Fortitudo Agrigento, che ieri 18 giugno in gara 3 ha battuto la Umana San Giobbe Chiusi per 74 a 64. I siciliani si portano così in vantaggio per 2-1 nella serie, in attesa proprio dell’incontro di domenica dove potrebbero mettere a segno il match point che permetterebbe il ritorno in Serie A2.

Intanto, tramite una nota ufficiale della società, viene annunciato che i biglietti per il match di domani sono esauriti in poco meno di 5 ore. La Fortitudo Agrigento, nella persona del presidente Gabriele Moncada, intende ringraziare i 450 tifosi che hanno preso d’assalto il portale dedicato alla prenotazione dei tagliandi utili ad assistere alla finale play off. I ticket, messi a disposizione dalla società di Agrigento, sono andati in sold out in pochissime ore. Sale l’attesa, l’emozione e l’entusiasmo per l’incontro contro Chiusi che potrebbe valere una stagione.