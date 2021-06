Mancini: “Puntiamo a vincere. Domani ci saranno dei cambi”

ROMA – Alla vigilia dell’ultima sfida del girone il Ct dell’Italia ha le idee chiare. Il tecnico sa che la gara ha un valore importante e, nonostante la qualificazione acquisita, non la sottovaluta.

“Puntiamo a vincere per chiudere il girone in testa. Sarà difficile, giochiamo alle 18 e farà ancora più calco”.

Mancini ruoterà qualche calciatore per non affaticare chi ha giocato le due gare precedenti: “Sarà la terza gara in 10 giorni, le prime due sono state dispendiose. Alcuni giocatori sono più stanchi di altri. Questo è forse l’unico momento per fare dei cambi”. Tra chi troverà spazio c’è Verratti recuperato: “Ovviamente non è ale 100% della condizione fisica, ma allo stesso tempo ha le qualità tecniche che possono sopperire a questa mancanza. Sì, può giocare, se dall’inizio a o gara in corso lo vedremo domani”.

In attacco potrebbe esserci spazio per Chiesa: “Federico può giocare in tutti i ruoli d’attacco, non da centravanti ma sicuramente anche da punta esterna che è la sua posizione naturale”.

LEGGI ANCHE: Mancini pensa al turnover per la sfida al Galles