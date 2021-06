Italia, Mancini pensa al turnover per la sfida al Galles

ROMA – L’Italia domani sarà chiamata ad affrontare il Galles per l’ultima giornata del Girone e Mancini, con il passaggio del turno già acquisito, cambierà qualcosa per far riposare chi ha disputato le prime due gare, anche perché dalla seconda fase si giocherà ogni tre giorni e questo turno di riposo può essere utile.

In porta il Ct farà giocare ancora Donnarumma, che è stato chiamato poco in causa nelle prime due giornate. In difesa non ci sarà Chiellini uscito durante la sfida contro la Svizzera per un problema fisico, che non sembra così grave. Dovrebbe riposare anche Bonucci. Al posto del duo juventino ci dovrebbe essere spazio per Acerbi e Bastoni, con il secondo pronto ad esordire in questa competizione. Sicuramente riposerà Spinazzola che nelle prime due gare ha arato la fascia senza sosta e il riposo gli farà comodo; al suo posto pronto Emerson fresco vincitore della Champions League con il Chelsea. Sul lato opposto potrebbe esserci spazio per Toloi che sostituirà Di Lorenzo. A gara in corso potrebbe rivedersi Florenzi, che ha saltato l’ultima sfida per un problema fisico e potrebbe essere testato.

In mediana si rivedrà finalmente Verratti, pronto a far riposare Locatelli. Il centrocampista del PSG non è pronto per giocare 90′, ma è utile fargli riprendere il ritmo gara. L’altra mezzala Barella sembra intoccabile ma Mancini non vuole spremerlo e potrebbe alternarlo con uno tra Pessina e Castrovilli che avranno il compito di provare qualche incursione. Ad impostare la manovra ci sarà sempre Jorginho, con Cristante che lo farà rifiatare a gara in corso.

Anche il reparto avanzato cambierà. Immobile nel match contro la Svizzera è stato lasciato in campo per 90′ proprio perché nella testa del Ct c’è l’idea di farlo riposare domani. Al posto dell’attaccante della Lazio spazio per Belotti. Sull’esterno sinistro Chiesa sostituirà Insigne; dal lato opposto Berardi potrebbe cominciare dall’inizio con Bernardeschi pronto a subentrare.