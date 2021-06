Nofrio’s Cup: il Barcellona si avvicina alla vetta, prima vittoria Real

MARINEO (PA) – La quarta giornata della Nofrio’s Cup si conclude con la prima sconfitta per il Milan. I rossoneri cedono il passo per 4-5 all’Amburgo che, con questa vittoria, raggiungono proprio i rossoneri in testa alla classifica.

Il Milan, senza il suo capitano Lo Pinto, ha disputato una gara dai due volti. I rossoneri sono andati avanti sul 4-2, ma alla lunga la freschezza dei tedeschi, trascinati da Pernice e Novelli, autori, rispettivamente, di tre e due gol, è venuta fuori.

Primo successo stagionale per il Real Madrid. Gli spagnoli si impongono per 7-5 sull’Ajax. I madrileni, con questo successo, rientrano in piena lotta per il quarto posto occupato proprio dagli olandesi fermi a quota 4 punti in classifica. Mattatore della serata è Costa che sigla ben 4 reti, che gli permettono di raggiungere la vetta della classifica marcatori.

Si impone anche il Barcellona che mette al tappeto, con un netto 5-1, il Borussia Dortmund. Gli spagnoli, che riportano sulla terra i tedeschi vittoriosi contro il Real nel turno precedente, adesso sono distanti solamente 2 punti dal duo Milan-Amburgo che occupano la vetta della classifica.

Martedì si torna in campo per la quinta giornata della Nofrio’s Cup.