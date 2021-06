Incidente sulla Palermo Catania: auto si ribalta, feriti VIDEO

Quattro feriti, di cui uno gravissimo. Intervento dell'elisoccorso. Traffico bloccato per ore.

ALTAVILLA MILICIA – Terribile incidente, oggi pomeriggio, sulla Catania – Palermo. A pochi chilometri dall’uscita per Trabia – sulla carreggiata in direzione del capoluogo etneo – un’auto si è ribaltata. Il bilancio è pesantissimo: quattro feriti, di cui uno gravissimo. È stato infatti necessario l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata in autostrada.

Sul posto anche tre ambulanze del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri.

I feriti sono ricoverati due al Civico e due al Policlinico. Tre sono arrivati in codice rosso, il più grave è stato intubato dai sanitari mentre lo trasportavano in elisoccorso.

L’incidente ha letteralmente paralizzato il traffico per diverse ore provocando lunghi incolonnamenti.

La polo grigia si è accartocciata: sull’asfalto i teli e le borse da mare che sono sbalzati fuori dal portabagagli. Una domenica di vacanza si è trasformata in un incubo.

(Video di Laura Distefano)