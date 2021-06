Mirri: “Non metterò più liquidità nel Palermo”

“Liquidità nel Palermo per i prossimi anni? Non io, sicuramente. Noi abbiamo rispettato l’impegno, noi, Di Piazza e Damir, abbiamo messo 15 milioni. In questo momento continuiamo a rispettare gli impegni, speriamo che riaprano lo stadio, ma è chiaro che la continuità aziendale vuol dire tra 18 mesi da ottobre. Certo, è chiaro che devi porti il problema se a ottobre non sono arrivati i tifosi e non è arrivato l’americano o l’arabo con i soldi da buttare via. Poi a quel punto uno deve pensare un po’ da dove siamo partiti. Non è che dipende da me, io non devo dare una risposta. Fatevela voi questa domanda”. Sono queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal presidente del Palermo Dario Miri durante un incontro avvenuto con i rappresentanti dell’azionariato popolare “Amici Rosanero”. Il patron del club rosanero ha poi continuato, così come riporta l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”: “Io non sono il risolutore dei problemi del Palermo senza termine. Io ho fatto un piano di tre anni, faremo i tre anni, poi cosa succede al quarto anno… io farò di tutto perché ci siano i prossimi 40 anni, tra centro sportivo e stadio, ma non posso prendere un impegno dopo tre anni e un giorno. Farò di tutto, però non credo che possa eventualmente essere ritenuto responsabile, perché per tre anni ho rispettato gli impegni. La responsabilità va condivisa”.