Trapani, Minore presenta le garanzie e trova anche l’accordo con il Dattilo

TRAPANI – In qualche modo il calcio nella città di Trapani tornerà. Resta da decidere se tramite l’assegnazione del titolo o il trasloco del Dattilo nel capoluogo.

Ad essersi aggiudicato il bando per l’assegnazione del titolo è stato l’imprenditore palermitano Ettore Minore, che aveva chiesto qualche giorno in più per presentare le garanzie richieste dal Comune, ma nelle ultime ore c’è stato un colpo di scena. Minore ha sì fornito le garanzie, ma ha anche trovato l’accordo per il Dattilo.

A darne comunicazione è lo stesso Comune con una nota: “ Pervenuta oggi al Comune di Trapani da parte di Inter Trade Italia S.r.l. comunicazione positiva circa le garanzie richieste dal Comune e contestuale informazione di un accordo della stessa con la SSD Dattilo. Previsto nei prossimi giorni un incontro con il dottor Minore presso la sede comunale“.