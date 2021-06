Draghi: “La fiducia sta tornando, gli occhi dell’Ue su di noi”

ROMA – La situazione economica è in forte miglioramento e la fiducia sta tornando, e l’obiettivo del governo resta quello di “superare in maniera duratura e sostenibile i tassi di crescita anemici che l’Italia registrava prima della pandemia”, per ridurre il rapporto tra debito e Pil e creare lavoro “per affrontare le transizioni, come quella digitale e quella ambientale”. Lo ha detto il premier Draghi nel suo intevento alla Camera, sottolineando che “gli occhi dell’Europa sono sull’Italia”.

“L’ultimo rischio – ha aggiunto – riguarda la coesione sociale e la sostenibilità ambientale. Le fasi di ripresa dalle crisi recenti hanno spesso favorito solo alcune fasce della popolazione, penalizzando i meno abbienti, i più

giovani e le donne”.