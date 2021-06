L’Ance Giovani: “Assenza di programmi per il futuro della città”

PALERMO – “Come giovani imprenditori siamo particolarmente preoccupati per il futuro della nostra città e la nostra preoccupazione aumenta quando sentiamo sempre e solo nomi di probabili amministratori ma nessun accenno alle cose da fare”.

Ad affermarlo è Riccardo Galioto, Presidente di Ance Giovani Palermo. “Con le altre forze imprenditoriali della città ci chiediamo quali siano i programmi per Palermo, soprattutto alla luce delle numerose emergenze che la città vive. Penso, ad esempio, alle infrastrutture carenti, al Prg del quale ancora non abbiamo notizie, al Piano traffico. Palermo non ha bisogno di nomi o slogan ma di fatti concreti e noi vigileremo affinché qualunque candidato porti un bagaglio di proposte operative e condivisibili”.