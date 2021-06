Lupo bacchetta Musumeci: “Numero legale garantito dall’opposizione”

“Musumeci non può pensare di andare avanti così, non è accettabile che siano i deputati di opposizione a garantire il numero legale in aula”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars, a proposito della seduta di oggi durante la quale, nel corso dell’esame del ddl sull’edilizia, i deputati della maggioranza di governo erano talmente pochi da non potere garantire neppure il numero legale. “Le dichiarazioni del presidente dell’Ars Miccichè, che ha rilevato le assenze tra i banchi della maggioranza, confermano quello che da tempo è sotto gli occhi di tutti – continua Lupo – Musumeci non è in grado di assicurare la presenza dei suoi deputati in aula, tanto è vero che da diverse sedute le norme si riescono ad approvare solo se il numero legale è garantito dall’opposizione”. “Una situazione inaccettabile – aggiunge Lupo – con un governo impalpabile ed una maggioranza sempre più svogliata e sfilacciata che non segue più il suo presidente, ormai sempre più solo”.