Musica, arriva l’album d’esordio del palermitano Fagone

PALERMO – “Expert On Failed Experiences” è il nuovo album di debutto di energyLTD, nome d’arte di Piero Fagone, 27 anni, artista palermitano che dopo un lunga e travagliata ricerca di una identità musicale, fonda la sua etichetta indipendente EON Musik. Le tracce rappresentano la volontà di voler mettersi in gioco e di riproporre la musica elettronica sotto una nuova luce creativa. Incastri ritmici complessi,melodie dirette e estrema ricerca timbrica sono i cardini su cui ruota il concetto dell’album ovvero che noi tutti sbagliando diventiamo in certo senso esperti di esperienze fallite e quindi indiretta connessione con tutti. L’album, distribuito da Triple Visione, è disponibile su Spotify, su tutti gli store digitali e sulle piattaforme di streaming.

Piero Fagone, esperto di ingegneria del suono, ha collaborato con alcune etichette discografiche per la produzione di album e si è occupato della masterizzazione e del missaggio per diversi artisti. Di recente, ha composto la colonna sonora del cortometraggio “Sashimi” del regista palermitano Francesco Emmola, prodotto da “Film Skola” di Stoccolma e selezionato da numerosi festival di settore.