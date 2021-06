Palermo, per l’attacco piace Ceccarelli: la concorrenza è tanta

Il calciomercato non è ancora entrato nel vivo, ma a breve lo sarà. I nomi cominciano a susseguirsi, ma le trattative non sono ancora del tutto intavolate.

Il Palermo è alla ricerca di diversi elementi per rinforzare la propria squadra, ma deve anche cedere qualche elemento. Il nome più vicino al club di viale del Fante sembra quello di Maxim Giron in uscita dal Bisceglie, che andrà a rinforzare la fascia sinistra.

Nella lista del Palermo, secondo quanto scrive “TMW”, c’è il classe ’92 Tommaso Ceccarelli. Il calciatore, che nasce come esterno destro d’attacco ma può anche indietreggiare di qualche metro e giocare sulla linea dei centrocampisti o trequartista, è in scadenza di contratto con la Feralpi Salò e dopo due anni vorrebbe provare una nuova esperienza.

Oltre l’attenzione dei rosanero sembra ci sia anche quella da parte del Cittadella e dell’Alessandria in Serie B della Pro Vercelli in Serie C.