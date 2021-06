Fortitudo Agrigento, ko in gara 5 e promozione per Chiusi

La Fortitudo Agrigento dice addio alla promozione. Ad imporsi in gara 5 è l’Umana San Giobbe Chiusi, con una vittoria arrivata con il risultato finale di 69 a 62, vittoria che vale il balzo in Serie A2. Di seguito, il racconto del match diramato dal sito ufficiale di Agrigento.

“Ad aprire il tempo è stato Andrea Saccaggi. La sua tripla mette sulla giusta via la Fortitudo Agrigento. Punti sulle mani anche per Giuseppe Cuffaro, la “Effe” comanda il match ma Chiusi – dopo poco – torna in partita e la ribalta chiudendo il primo periodo sul +1.

Se Chiusi non molla, Agrigento è affamata. Grande non sbaglia e Mei torna a canestro. La partita si accende, Tonoli realizza tre punti e si porta a -1. Il secondo quarto si accende e le due squadre giocano a viso aperto. Nel terzo quarto le due squadre si equivalgono. Vince chi ha più precisione nei tiri aperti. Nell’ultimo quarto Veronesi prova a spingere in avanti la sua “Effe”, Grande fa lo stesso e Saccaggi porta i suoi sul -1. E’ Raffaelli a dare il via alla promozione di Chiusi: la sua tripla accende la “fame” dei padroni di casa. Cuffaro, in casa Agrigento, non molla ma Chiusi la vince e vola in serie A2. Agrigento, dopo una stagione da protagonista vere dice addio al sogno promozione. La partita termina con il punteggio di 69 a 62.

Umana San Giobbe Chiusi – Moncada Energy Group Agrigento 69-62 (10-9, 17-19, 18-13, 24-21)

Umana San Giobbe Chiusi: Raffaelli 21 (3/8, 1/3), Pollone 18 (1/3, 5/7), Berti 10 (1/1, 1/4), Minoli 7 (2/5, 1/3), Fratto 4 (2/3, 0/1),Mei 3 (0/0, 0/3), Bortolin 3 (1/6, 0/0), Criconia 3 (0/1, 1/1), Carenza 0 (0/3, 0/0), Zanini 0 (0/0, 0/0), Nespolo 0 (0/0, 0/0), Vasile emilian Mihaies 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 29 – Rimbalzi: 37 9 + 28 (Tommaso Minoli 9) – Assist: 8 (Simone Berti 3)

Moncada Energy Group Agrigento: Saccaggi 20 (2/5, 4/8), Grande 12 (4/4, 0/3), Veronesi 11 (1/5, 3/6), Costi 6 (0/0, 1/3), Chiarastella 5 (2/5, 0/2), Rotondo 4 (2/8, 0/1), Cuffaro 4 (2/3, 0/2), Ragagnin 0 (0/1, 0/1), Andrea 0 (0/0, 0/0), t Peterson 0 (0/0, 0/0), Bellavia 0 (0/0, 0/0)”.