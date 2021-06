Covid, da oggi Italia tutta bianca: via le mascherine all’aperto

ROMA – Italia da oggi tutta in zona bianca anti-Covid e senza mascherine all’aperto. L’unica eccezione è rappresentata da Norcia, comune umbro: in serata il sindaco Nicola Alemanno ha firmato il provvedimento con cui si proroga per sette giorni, fino al 4 luglio, l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. La misura è stata adottata su richiesta del Commissario regionale per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo poiché l’incidenza dei casi settimanali è superiore a 200 su 100.000 abitanti ma nessuno legato alla variante delta. Scelta adottata anche perché in questa settimana sarà completata la campagna vaccinale.

L’obbligo di mascherina permane anche in Campania e ovunque ci siano assembramenti. Figliuolo si dice “assolutamente convinto” che a fine settembre si raggiungerà l’immunità di gregge, con l’80% dei vaccinabili immunizzati. Ricciardi avverte che contro la variante Delta bisogna mantenere le cautele. Tasso di positività nazionale in leggero aumento allo 0,5%; altri 14 i decessi. Rave party senza mascherine nel Lodigiano: denunciati gli organizzatori. Focolaio a Maiorca: 850 studenti positivi.