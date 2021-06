La variante Delta potrebbe non farci così paura, ma soltanto se ci vaccineremo e con la doppia dose. Gli esperti non si stancano di ripeterlo, cercando di convincere le persone restie. “Lo stiamo addomesticando, ho l’impressione che si stia adattando a convivere con noi. Sembra più simile ai virus dell’influenza che non al virus pandemico conosciuto all’inizio del 2020”. Sono le parole del professore Sergio Abrignani, immunologo dell’università Statale di Milano, componente del comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, riportate dal ‘Corriere della Sera’.

“I vaccini funzionano”

“I vaccini funzionano contro la variante Delta – dice il professore -. Oltre che gli studi sperimentali, lo confermano i dati della Gran Bretagna. Da poche centinaia di nuove infezioni in media al giorno, sono diventati 18mila. Eppure le vittime sono ‘soltanto’ venti, e dico soltanto con grande rispetto per loro. Pochi anche i ricoverati in terapia intensiva, proprio perché gran parte della popolazione è immunizzata”.

Quanto proteggono i vaccini

“Abbiamo i vaccini – continua il professore – e sappiamo anche che i virus tendono a voler convivere con l’uomo. A loro basta esserci e replicarsi, non hanno interesse a ucciderci. Una sola dose di vaccino protegge al 70% dalla variante Alfa, mentre contro la Delta funziona al 20-30%. Con due dosi si è protetti al 85-90% dalla Delta e oltre il 95% dall’Alfa”.

Con i richiami andrà tutto bene

Un ottimismo riecheggiato dal professore Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive ‘San Martino’ di Genova, in una intervista con Libero, ripresa da Huffington Post: “Pfizer e Moderna, ancor prima del richiamo, arrivano a coprirla fino al 90%. Astrazeneca al 75: c’è un lavoro scozzese pubblicato su Lancet, che è una delle riviste scientifiche più prestigiose. Col richiamo c’è una riduzione del 95% di ricoveri e morti. Un rapporto inglese pubblicato qualche giorno fa ha confermato i dati: il richiamo con Astrazeneca innalza la copertura all′85% e con Pfizer e Moderna si arriva al 95. Rimane fuori un 5%, certo, ma è un rischio calcolato, è impossibile avere una copertura totale. Le informazioni che arrivano dal Regno Unito dicono che la variante Delta dà sintomi blandi, simili al raffreddore, però attenzione, si parla soprattutto di giovani non vaccinati”.

La zona bianca e i rischi

Il punto qual è allora? Semplicissimo: dobbiamo vaccinarci. Da oggi siamo tutti in zona bianca e senza più l’obbligo di mascherine all’aperto, purché ci sia il distanziamento. La variante Delta si sta diffondendo anche da noi e in estate i casi cresceranno. Prudenza e vaccino la renderanno meno efficace.