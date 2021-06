Palermo, l’addio di Martin: il club ringrazia il francese

PALERMO – Monsieur Malaury Martin saluta il Palermo. Era nell’aria da diverso tempo ormai, già durante l’ultimo campionato il messaggio era chiaro: il numero 8 francese non rientra più nel progetto dei rosanero. Il centrocampista nativo di Nizza non riusciva più a trovare spazio nell’undici dei siciliani e lentamente si è delineato il suo addio.

Una carriera ricca di esperienze per l’ormai ex calciatore del Palermo: gli esordi con il Monaco, i periodi in Inghilterra, Svizzera e Norvegia. Poi arriva la chiamata dalla Sicilia, con la rinascita del club rosanero portata avanti da Dario Mirri e dal duo dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagini. Martin arriva nel capoluogo siciliano ad agosto del 2019 e la sua eleganza in campo e non colpisce subito il cuore dei tifosi palermitani. Sarà una pedina fondamentale nella squadra di mister Pergolizzi che otterrà la promozione in Serie C anzitempo a causa della pandemia da Covid-19.

Nell’ultima stagione, al ritorno del club tra i professionisti, il centrocampista con la maglia numero 8 sulle spalle non troverà più lo spazio avuto nell’anno precedente. Relegato in panchina sia con Boscaglia che con Filippi, la sua figura verrà defilata lentamente dalle scelte tecnico-tattiche dello staff dei rosanero. Mai una lamentela, mai una parola di troppo, eleganza e rispetto per la piazza e la società: Martin rimarrà a lungo nei ricordi dei supporters rosanero.

Il tweet del Palermo in data odierna sancisce l’addio (o l’arrivederci) tra il francese e il club rosanero. “Tra qualche giorno Malaury Martin non sarà più un giocatore del Palermo. Rimane l’eredità di un Signore che ha guidato la rinascita dei nostri colori nel momento più buio, con una dignità rara e l’eleganza degli animi nobili. In bocca al lupo, monsiuer Malau. Grazie di tutto”, scrive il club rosanero. Con il Palermo che è entrato nel cuore del francese e viceversa, in un amore calcistico che proabilmente rimarrà tale per molto tempo.